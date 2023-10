MARCHE – Dal primo dicembre parte la somministrazione gratuita dei vaccini anti Herpes Zoster (il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio) in farmacia. Su proposta dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, la Giunta della Regione Marche ha approvato lo schema di accordo sperimentale tra la Regione Marche e la Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche.

“Scopo del provvedimento in questa prima fase – spiega Saltamartini – è quello di verificare le attività poste in essere ed eventuali sviluppi tecnici e amministrativi. L’attività di vaccinazione avviata con la pandemia ha infatti messo in evidenza l’importante ruolo svolto dalle farmacie nella campagna vaccinale come presidi di prossimità. Il buon funzionamento del modello adottato in quel momento si è rivelato efficace e sicuro e pertanto potrebbe essere esteso ad altre vaccinazioni tra cui quella per l’Herpes Zoster. In questa fase sperimentale la vaccinazione in farmacia è rivolta a 500 assistiti dal Servizio Sanitario Regionale dal 01.12.2023 fino al 31.10.2024. Ringrazio il CO.D.IN. per la logistica e la Federfarma e Assofarm per la loro preziosa collaborazione nel rendere questo importante servizio alla comunità”.

La vaccinazione è gratuita, attraverso chiamata attiva, per soggetti di 65 anni, soggetti di 50 o più anni con diabete mellito, patologia cardiovascolare, malattie polmonari croniche non appartenenti alla categoria dei soggetti esclusi dalla vaccinazione in farmacia e per il recupero dei soggetti che hanno compiuto 65 anni dal 2017 (nati nel 1952) con gratuita del vaccino su richiesta, che non sono stati vaccinati.