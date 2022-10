ACQUASANTA TERME – Un automobilista di 64 anni è morto in tarda mattinata ad Acquasanta Terme. L’uomo, residente ad Amatrice, era a bordo della sua auto quando forse a causa di un malore ha perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi contro un pilone all’imbocco della galleria sulla Strada Statale Salaria.

All’arrivo dell’ambulanza purtroppo per lui non c’era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatate il decesso.