La tornata elettorale nelle province marchigiane per il rinnovo dei Consigli evidenzia risultati diversi per gli schieramenti di centro destra e centro sinistra.

Non è stato un ribaltone come auspicava e sperava il centro destra ma colpisce il risultato di Pesaro Urbino. Un risultato storico per il centro destra che ottiene uno scarto di quasi 7mila voti di vantaggio rispetto al centrosinistra. Complessivamente, con il sistema di voto ponderato, sono però sono sei a testa i seggi ottenuti dalle due liste in campo: “La Nuova Provincia.Pu” (48966 voti ponderati) e “La Casa dei Comuni. Provinciali 2024” (42150 voti ponderati). Il presidente della Provincia in carica, Giuseppe Paolini è espressione del centrosinistra, dunque il suo voto sarà determinante.



Pareggio ad Ancona, con le due liste che hanno ricevuto quasi lo stesso numero di voti, determinando l’elezione di sei consiglieri per ciascun schieramento. Qui il centrodestra ha comunque conquistato per un soffio la maggioranza dei voti ponderati: 50,35% contro il 49,65% del centrosinistra.

Netta vittoria del centrodestra a Fermo, dove la lista numero 1, quella che ha eletto anche i sindaci Calcinaro di Fermo ed Ubaldi di Montegranaro, ha ottenuto otto consiglieri, contro i due del centrosinistra.

Ad Ascoli Piceno invece vince invece il centrosinistra che si aggiudica cinque consiglieri contro i quattro del centrodestra. Un seggio va invece alla terza lista “Noi di Centro”.

Ancora in corso lo scrutinio a Macerata