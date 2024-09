CESENA – Una giovane studentessa di Pesaro, Martina Di Giulio, 21 anni, è morta in un incidente avvenuto ieri sera in Emilia Romagna. La giovane si trovava sulla moto condotta dal suo fidanzato, un 27enne di Cesenatico, quando a un certo punto il mezzo ha sbandato schiantandosi contro il muretto esterno della galleria all’entrata del tunnel della secante di Cenesa. Nulla da fare per la ragazza, i sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato di tutto per rianimarla prima di arrendersi. Il fidanzato invece, nonostante l’impatto, era cosciente e senza rilevanti lesioni: è stato trasportato per accertamenti al trauma center del Bufalini di Cesena.



In corso di accertamento la dinamica e le cause dell’impatto