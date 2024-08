SENIGALLIA – Scoperto a Senigallia un bazar della droga del valore di 500mila euro, individuato il pusher dello sballo, è un giovane residente nell’entroterra senigalliese.

Il ragazzo era stato fermato dagli agenti per una perquisizione che ha portato al rinvenimento di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nonché una cospicua somma di denaro contante riconducibile all’attività di spaccio.

Da lì si è passati alla perquisizione della sua abitazione di residenza. All’interno della camera da letto i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio bazar della droga, nonché un laboratorio per il confezionamento delle dosi delle diverse sostanze stupefacenti presenti tra cui l’Ecstasy. Il giovane è stato trovato in possesso di circa grammi 120 di cocaina, grammi 110 di MDMA (ecstasy), Kilogrammi 2,300 di hashish e Kilogrammi 2,700 di Marijuana, la somma di denaro pari a circa 215.000,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio e provento della fiorente attività di spaccio nonché tutto il necessario per il confezionamento delle singole dosi costituito da alcuni bilancini di precisione, attrezzatura per sottovuoto e relative buste in cellophane di ogni tipo e forma.



Al termine degli accertamenti la sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente alla somma di denaro ed il materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato tratto in arresto stante la flagranza di reato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.