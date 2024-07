ANCONA – Attraversava la strada, subito dopo il ponte di legno, vicino alla rotatoria di Collemarino e viene investita. La vittima è una donna di circa 70 anni residente in zona. La donna, grave, è stata portata a Torrette in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18.00 in via Flaminia.