ANCONA – Al volante di un’auto lungo via Flamina, a fari spenti, con un pneumatico forato e a velocità sostenuta, non si ferma all’alt della polizia e rischia di investire un agente della Stradale; come se non bastasse, dopo essere stato inseguito per 1 km e fermato nei pressi di un bar, si scaglia contro gli agenti, tentando di colpirli con una bottiglia.

E’ accaduto ieri sera ad Ancona, poco dopo le 21:30 quando alla polizia era stato segnalato il veicolo proveniente da nord in direzione Ancona.

Il conducente dell’auto, un 38enne di Ancona, agitato e sotto l’effetto dell’alcol si è anche rifiutato di sottoporsi all’alcool test.



L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 38enne ha continuato ripetutamente a inveire contro gli agenti, insultandoli pesantemente. Dopo i controlli effettuati in questura sono emersi a suo carico numerosi precedenti, per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione oltre a diverse violazioni per guida in stato d’ebbrezza.



Oggi, dopo l’udienza di convalida, il GIP ha disposto per lui gli arresti domiciliari.