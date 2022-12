SENIGALLIA – Tragedia ieri al centro Caritas di Senigallia. Un uomo ospite della struttura, classe ‘75 di origini rumene, è stato ritrovato morto nella sua stanza. A scoprirlo, senza vita, le operatrici della struttura. Sono in corso delle indagini per fare luce sul decesso.



Al momento l’ipotesi più plausibile è quella del decesso per cause naturali ma per averne la certezza servirà l’autopsia. Il 47enne, senza fissa dimora, era stato ospitato da un paio di settimane all’interno della struttura, dove sono presenti circa una ventina di persone.