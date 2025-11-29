ANCONA – È indagato per uccisione di animale il poliziotto che il 14 settembre scorso, in un parco pubblico ad Ancona, sparò a un cane durante un’operazione antidroga. L’animale, di nome Narcos, fuggì al guinzaglio della sua proprietaria, una ragazza di 20 anni, dirigendosi verso i poliziotti in servizio.

L’indagine a carico dell’agente è trapelata solo ieri mattina, durante l’incidente probatorio che era in programma al tribunale dorico, davanti alla giudice per le indagini preliminari Sonia Piermartini.

La Procura infatti – il titolare del fascicolo è il pm Marco Pucilli – ha chiesto una perizia con la formula dell’incidente probatorio per cristallizzare l’esito, valevole poi come prova in caso di processo, per stabilire a che distanza è stato premuto il grilletto e quanti colpi ha esploso il poliziotto.

La gip ha nominato due consulenti: una veterinaria e un esperto in balistica. Prima di iniziare l’accertamento si dovrà tuttavia dove si trovi la carcassa del cane, perché la Procura non ne ha mai chiesto né sequestro né un accertamento medico-legale. I consulenti, al momento, hanno solo foto e video dell’accaduto. Per capire se il materiale è sufficiente è stata aggiornata l’udienza al 12 dicembre.