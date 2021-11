ANCONA – Sarebbe un 45enne residente in provincia di Ancona l’uomo identificato dalla polizia come l’autore delle molestie alla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, avvenute mentre era in diretta per una trasmissione sportiva dopo la partita Empoli-Fiorentina del 27 novembre. L’uomo, tifoso della Fiorentina, è stato individuato dagli agenti del commissariato di Empoli, che si sono avvalsi, tra l’altro, delle immagini riprese dalla stessa emittente e di quelle dell’impianto sportivo. Le telecamere hanno permesso di riprenderlo nel passaggio ai tornelli di uscita.

Sarebbe quella di violenza sessuale, secondo quanto appreso, l’accusa ipotizzata dagli investigatori della polizia a carico del 45enne presunto autore delle molestie. Altri tifosi, che hanno molestato Greta Beccaglia, potrebbero venire indagati.

La molestia che ha subito mentre lavorava fuori dallo stadio di Empoli ha suscitato molte reazioni di indignazione, dai social al mondo politico. La giovane giornalista sportiva di ‘Toscana Tv’, Greta Beccaglia, dopo il palpeggiamento ripreso in diretta dalle telecamere aveva affermato: “vado a fare denuncia, non si può tollerare”. In questi giorni sarà depositata la denuncia e la Questura si attiverà per tutto quel che concerne la procedura di Daspo per l’allontanamento dagli stadi.