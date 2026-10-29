In vista dei festeggiamenti di Halloween, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha intensificato i controlli contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale. I militari del Gruppo locale hanno ispezionato due esercizi commerciali ascolani, individuando ingenti irregolarità nella merce esposta sugli scaffali.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati oltre 360.000 articoli a tema, tra cui maschere, travestimenti, accessori, decorazioni e luminarie. I prodotti, destinati soprattutto ai bambini, erano privi delle dichiarazioni di conformità obbligatorie per la commercializzazione nell’Unione Europea, risultando così potenzialmente rischiosi per la salute e la sicurezza pubblica. La mancanza di certificazioni adeguate lascia supporre l’uso di materiali scadenti, con il conseguente pericolo di esposizione a sostanze chimiche nocive o di soffocamento dovuto a piccole parti facilmente staccabili. Al termine dell’operazione, i due imprenditori responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per i reati di cui agli articoli 474, 515 e 648 del codice penale