PESARO – Oltre 3.200 articoli tra maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni obbligatorie su origine, produttore, composizione e destinazione d’uso, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Pesaro-Urbino, a seguito delle operazioni di controllo indette dal comando provinciale in vista dell’avvicinarsi della festa di Halloween. Oltre al sequestro cautelare della merce, i titolari delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla camera di commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 25mila euro.

Viene contestato loro il fatto che, per la commercializzazione, il codice del consumo prevede l’obbligo di riportare le indicazioni e le specifiche di dettaglio inerenti al prodotto, che consente di tracciare l’intera filiera di produzione e assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che nella sua fabbricazione possano essere stati utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute dei consumatori finali.