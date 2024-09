Si vota oggi dalle 8 alle 20 per il rinnovo di 42 consigli provinciali in tutta Italia. Nelle Marche si vota in tutte e cinque le province. Si tratta di una votazione di secondo livello: a scegliere i nuovi rappresentanti sono infatti solo sindaci e consiglieri comunali, 2931 in totale. Il voto è ponderato, cioè proporzionato al numero di cittadini rappresentati dal sindaco o consigliere comunale.

Si vota solo per il rinnovo dei consigli, non sono coinvolti i cinque presidenti provinciali, eletti due anni fa e in carica per altri due anni. Rimangono quindi al loro posto Giuseppe Paolini (Pesaro Urbino), Daniele Carnevali (Ancona) e Sergio Loggi (Ascoli Piceno) per il centrosinistra, e Sandro Parcaroli (Macerata) e Michele Ortenzi (Fermo) per il centrodestra.