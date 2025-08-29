Premio Donna Penelope Senigallia 2025: storie di donne, di successo e resilienza. Novità di questa terza edizione l'inserimento della categoria "donne esordienti", giovani e tenaci rappresentanti dell'universo femminile.

La kermesse, come di consueto, ha ospitato anche la terza tappa del Concorso MISS Conero Fashion, incoronando la diciottenne Angelica De Caro Miss Penelope Senigallia 2025.

Ad accompagnare Tunde Stift sul palco della Rotonda a Mare di Senigallia, l'inviato de Le Iene Filippo Roma.