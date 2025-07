MONTEGIORGIO – Hanno tentato di raggirare una donna con la ormai famigerata truffa del finto incidente, spacciandosi per carabinieri. Ma quando si sono presentati a casa della vittima, hanno trovato i carabinieri, quelli veri, che li hanno arrestati. In manette un uomo e una donna di origini campane.

Tutto è nato dalla telefonata ricevuta da una residente a Montegiorgio (Fermo). Dall’altra parte della cornetta un uomo che, spacciandosi per carabiniere, ha comunicato alla vittima che un suo familiare era rimasto coinvolto in un incidente, e che affinché la posizione del suo familiare non si aggravasse, andavano consegnati dei soldi. La donna ha però fatto solo finta di cadere nel tranello: in una mano la cornetta, nell’altra il telefono cellulare con cui ha chiamato i veri carabinieri che si sono immediatamente mobilitati. E quando due persone, dopo essersi presentate nel palazzo dove vive la donna finita nel mirino dei truffatori, hanno ritirato i soldi dalle mani della vittima (con una consegna pianificata con il 112), sono spuntati i carabinieri che le hanno arrestate.