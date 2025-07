Verrà estradato estradato dalla Spagna domani o al più tardi giovedì Andrea Cavallari, il 26enne modenese, componente della banda dello spray, condannato per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) dove nel 2018 morirono nella calca cinque minorenni e una madre 39enne.



Cavallari era evaso dal carcere bolognese della Dozza il 3 luglio, durante un permesso per la sua laurea. Una latitanza durata due settimane e finita la mattina del 17 luglio in un albergo di Lloret de Mar, vicino a Barcellona. È stato localizzato grazie alle indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Ancona e Bologna e della polizia penitenziaria bolognese. Nella fuga Cavallari si è fatto aiutare e sui suoi eventuali complici sono ancora in corso indagini.



Cavallari è atteso in carcere a Roma, non è chiaro se Rebibbia o Regina Coeli.