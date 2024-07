SIROLO – Si è tuffato da circa sette metri, ma l’impatto con l’acqua è stato talmente forte da procurargli un grave trauma toracico.



L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 a Sirolo alla spiaggia dei Lavi, quando per un uomo di 36 anni di origine albanese si è reso necessario l’intervento dell’Idroambulanza della Croce Rossa. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette.



Tuffarsi dalla scogliera dei Lavi è notoriamente vietato, proprio per la pericolosità della zona, eppure in molti continuano a frequentarla.



La scogliera dei Lavi, inoltre, non è nemmeno raggiungibile facilmente. Vi si può accedere solo in due modi: via mare, con canoe o sup, o altrimenti via terra attraversando il bosco.