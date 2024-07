RECANATI – Grave incendio questa mattina in una palazzina di Via Kennedy a Recanati. Il fuoco è scoppiato intorno alle 8 al secondo piano dell’edificio. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Macerata e Osimo grazie anche all’aiuto di un’autoscala proveniente da Ancona, hanno spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti. A causa dei danni subiti, sia strutturali che causati dal fumo, due appartamenti sono stati resi non fruibili.