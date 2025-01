FANO – Trasporto abusivo di cani, due i casi registrati dalle forze dell’ordine. Il primo caso il 27 gennaio, il secondo il giorno successivo.



Nella prima operazione, poco prima di Fano, lungo l’autostrada A14, è stato individuato e fermato un autocarro con targa rumena. Il controllo del mezzo ha permesso di accertare, oltre alla presenza di numerosi pacchi all’interno del vano di carico, una gabbia ben occultata contenente un cane di razza pitbull, di circa 26 kg e di età compresa tra 2 o 3 anni, con la coda recisa, sofferente e ristretto in uno spazio angusto, con le zampe insanguinate. L’animale era inoltre sprovvisto del microchip e del passaporto europeo per animali di compagnia. Ciò ha determinato una sanzione di oltre 500 euro, il sequestro dell’esemplare in attesa di ulteriori accertamenti sanitari e la procedura dell’affidamento temporaneo presso il canile sanitario comprensoriale di Pesaro, in attesa di poter eventuali richieste di adozione.



Operazione analoga anche nella mattinata di martedì 28 dove, a seguito del controllo di un furgone, questa volta con targa albanese, gli agenti hanno trovato, nascosto tra i bagagli, un barboncino. La modalità di trasporto non è risultata conforme ed anche in questo caso è scattato il momentaneo affidamento in attesa della restituzione al proprietario. In entrambi i casi è stato richiesto l’intervento del servizio sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino per verificare lo stato di salute dei due animali