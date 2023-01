ANCONA – Paura nella notte in via delle Grazie, dove un incendio si è sviluppato all’interno di una palazzina dove abitano sei famiglie. Una di queste è stata allontanata per ragioni sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto poco dopo le 5.



Le fiamme si sono sprigionate nel sottotetto, dalla soffitta, forse a causa di un corto ciruito. Non c’è stato bisogno, fortunatamente, dell’intervento del 118 perché non si registrano né intossicati né feriti.