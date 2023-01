PESARO – Pusher donna pendolare della droga. Arrestata dagli agenti della squadra mobile della questura di Pesaro una ragazza albanese di 29 anni, che faceva avanti e indietro dalla Romagna per incontrare i clienti.



Gli agenti della squadra mobile stavano seguendo le sue tracce da qualche tempo, finchè hanno aspettato il momento giusto per intervenire. Venerdì sera hanno capito che poteva essere il momento giusto. Così l’hanno fermata all’altezza di Santa Maria delle Fabrecce diretta in centro, dove avrebbe incontrato i clienti. Nel suo mezzo sono stati trovati 18 involucri termosigillati, per circa 40 grammi di cocaina.

La 29enne è stata quindi arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli investigatori hanno sequestrato i suoi 2 cellulari per cercare di capire il giro di clienti che l’albanese aveva a Pesaro. Si stima che venisse in città almeno due, tre volte alla settimana, per incontrare i clienti. Un movimento di cocaina non da poco, una vera e proprie pendolare della droga.