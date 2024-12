BELFORTE DEL CHIENTI – Tragedia a Isola Capo Rizzuto, è morto travolto da un muletto un uomo di 52 anni, Giovanni Paolo Giordano, residente a Belforte del Chienti. L’uomo aveva deciso di tornare nel suo paese d’origine per trascorrere lì le festività natalizie insieme ai propri cari. In base alle prime informazioni emerse la tragedia si è consumata ieri mattina.

Il 52enne stava trasportando un carico con un muletto quando, percorrendo una strada in discesa che porta a Le Castella, una frazione di Isola Capo Rizzuto, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Immediatamente è stato dato l’allarme ma i sanitari intervenuti sul posto non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita, troppo gravi sono risultate le lesioni riportate alla testa.

Saranno gli investigatori del posto a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare se il sinistro mortale sia avvenuto per un guasto meccanico, per una manovra sbagliata oppure per un eventuale malore che potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo.