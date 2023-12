FABRIANO – La stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Ancona è intervenuta questa mattina intorno alle 12 a supporto dell’Elisoccorso Regionale Icaro02 per un uomo caduto lungo un ghiaione in Località Foro degli Occhialoni (AN).



L’escursionista, dopo essere scivolato, è precipitato dal sentiero procurandosi una sospetta lussatura della spalla sinistra.



I tecnici del CNSAS intervenuti via terra hanno pulito la zona dove è stato sbarcato mediante verricello il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.



Un primo tentativo di verricello era stato effettuato in una zona più vicina all’escursionista ma vista la fitta boscaglia, non è stato possibile sbarcare a terra l’equipaggio. A buon fine invece il secondo tentativo.

Una volta stabilizzato, il paziente è stato tirato su con un verricello insieme al Tecnico di Elisoccorso del CNSAS mentre gli operatori intervenuti via terra hanno riaccompagnato i compagni di gita verso la macchina.



L’escursionista è stato poi accompagnato all’ospedale di Fabriano con un codice giallo