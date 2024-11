Dal 2022 al 2023 sono aumentati i reati di maltrattamenti nei confronti delle donne in provincia di Ancona passati da 244 a 265, così come sono cresciute del 40% dal 2020 le misure prese dalla Procura per reati rientranti nella previsione del “Codice rosso”. Autori dei maltrattamenti sono nel 73,1% dei casi partner o ex partner della vittima.

Questi sono alcuni dei dati che emergono dall’Osservatorio provinciale sulla violenza di genere presentati alla Prefettura di Ancona.