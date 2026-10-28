Raccontare il volontariato attraverso gli occhi dei giovani: nasce “Storie che contano”, un’iniziativa finanziata nell’ambito del progetto R.A.D.I.C.I. della Regione Marche che coinvolgerà ragazzi dai 14 ai 19 anni e che vede capofila Teenformo.it in partnership con le associazioni Casa delle Culture e Terza Via di Ancona, e con CNGEI e Associazione Il grano e la Zizzania di Pesaro. A supporto del progetto anche il Comune di Ancona e diverse scuole del territorio, come Galilei, Volterra Elia, ISTVAS, Mannucci di Ancona e l’Einstein Nebbia di Loreto.

Dopo una formazione di 12 ore, i partecipanti entreranno nelle associazioni del territorio per fare volontariato e raccontarne le esperienze attraverso interviste, immagini e reportage video.

Da non dimenticare, infine, la mostra “Festival delle guerre dimenticate”, interamente realizzata dai ragazzi di Teenformo.it, che ha fatto da contorno alla presentazione del progetto e che rimarrà esposta, presso l’aula studio Cobianchi fino al prossimo 2 novembre.