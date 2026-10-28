POLIZIA LOCALE ANCONA – IDENTITÀ, VALORI, SERVIZIO

Quarta puntata: alla scoperta della Sezione Viabilità!

Il Commissario Luca Martelli, responsabile della Sezione Viabilità del Comando di Polizia Locale di Ancona, ci accompagna alla scoperta di una squadra composta da circa 60 operatori, impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza stradale, presidiare il territorio e far rispettare norme e regolamenti comunali.

Dalla Centrale Operativa, cuore pulsante della sezione, al coordinamento degli interventi per affrontare le criticità segnalate dai cittadini. Dai controlli stradali mirati nelle zone più a rischio alla gestione di permessi, autorizzazioni e modifiche temporanee alla viabilità in occasione di cantieri, manifestazioni ed eventi.

Spazio anche al lavoro dell’Ufficio Sequestri e Fermo Veicoli e dell’Ufficio Incidenti, che gestisce circa 700 sinistri ogni anno, occupandosi dei rilievi, della ricostruzione della dinamica e degli adempimenti amministrativi e giudiziari.

Un lavoro articolato, fatto di competenza, coordinamento e presenza sul territorio, al servizio della sicurezza di tutti.

Scopriamo insieme le attività e le professionalità che ogni giorno rendono possibile questo importante servizio alla comunità.