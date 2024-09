FALCONARA – ll presidente della Regione e Commissario all’Alluvione Francesco Acquaroli, insieme al sindaco Stefania Signorini, ieri pomeriggio ha effettuato un primo sopralluogo a Castelferretti di Falconara, una delle zone più colpite dal maltempo che il 18 e il 19 settembre ha interessato la zona collinare e le diverse province.Per Falconara si stimano danni per 15 milioni di euro. “Rappresenteremo al Governo, alla Protezione civile e al Ministro Musumeci questa situazione per risolvere le criticità che derivano dal dissesto idrogeologico e soprattutto dalle precipitazioni abbondanti, di un’entità molto corposa e su un territorio particolarmente fragile che già in passato aveva avuto problemi simili, come testimoniano gli abitanti di queste zone. Occorre agire subito affinché si possa mettere in sicurezza tutta la zona. Sappiamo che per famiglie e imprese sia difficile vivere nell’incertezza” ha aggiunto il presidente. In questi giorni inoltre, come stabilito lunedì nel corso della riunione con i sindaci coinvolti, le amministrazioni locali dovranno raccogliere le istanze e farle pervenire alla Protezione civile regionale per la puntuale ricognizione dei danni da trasmettere al Dipartimento nazionale.