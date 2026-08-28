ANCONA – Erap Marche presenta il report sull’attività di realizzazione e manutenzione delle Soluzioni abitative di emergenza (Sae): sono 1.943 dislocate in 28 diversi comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Erap Marche si è avvalso del supporto operativo della propria Società di in-house providing, originariamente denominata Biocasa Service srl, ed ora, a seguito di modifica dello Statuto e della Ragione sociale occorse nel 2024, Servizi e Innovazioni per l’Abitare srl (Sia).

Dall’attivazione del servizio manutenzione Sae (novembre 2020) ad oggi, Sia srl ha gestito oltre 4.200 segnalazioni di intervento. Dall’esito dei sopralluoghi, sono stati emessi circa 3.000 ordinativi di intervento ripartiti tra le varie ditte affidatarie, che hanno effettuato le lavorazioni sotto la direzione del personale di Sia.

“Questa struttura operativa – ricorda il presidente di Erap Marche Tommaso Fagioli – prevede un centro direzionale presso il presidio di Ancona, con funzioni di raccordo delle attività e di supporto organizzativo e due strutture decentrate, dislocate presso il Comune di Camerino e presso il Comune di Arquata del Tronto e, come ente regionale siamo onorati di aver contribuito negli anni a svolgere un servizio prezioso e competente a favore anche delle comunità colpite dal sisma contribuendo a mettere a disposizione un alloggio, curandone la manutenzione e continuando ad investire per prevedere soluzioni di edilizia residenziale pubblica venendo incontro alle sollecitazione dei sindaci”.