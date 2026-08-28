OSIMO – Un duro colpo alle reti dello spaccio nella provincia di Ancona è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo. I militari osimani hanno intercettato e tratto in arresto un corriere in flagranza di reato.

Nella mattinata lungo una delle strade del centro abitato di Jesi l’attenzione dei Carabinieri è stata catturata da un veicolo sospetto. I militari hanno quindi deciso di procedere ad un controllo immediato, sfociato in una perquisizione personale e veicolare sul posto: occultate all’interno dell’auto e indosso al conducente sono state rinvenute ben 163 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato della droga, per un peso complessivo di 133 grammi.

A finire in manette con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato un 25enne originario dell’Albania, residente fuori regione, incensurato ma risultato irregolare sul territorio nazionale. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ancona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.