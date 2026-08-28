PESARO – Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Pesaro, nel quartiere di Santa Veneranda. A perdere la vita è stato un uomo di circa 70 anni, residente a Pantano.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’uomo ha perso il controllo della propria auto, che si è ribaltata. L’incidente è avvenuto in maniera autonoma e non risultano coinvolti altri veicoli o persone.

L’uomo sarebbe morto sul colpo a seguito del violento impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Pesaro, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause del ribaltamento.