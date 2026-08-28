SIROLO – Mostra una revolver durante una riunione alla Croce Azzurra di Sirolo. Un uomo, 77 anni, è stato denunciato per minaccia. Secondo le prime ricostruzioni, oggi si stava svolgendo una riunione dell’associazione marchigiana di volontariato che si occupa di soccorso e trasporto sanitario ed è nato un diverbio tra il 77enne e il presidente dell’associazione.

In seguito, l’uomo è andato a casa per ritornare nella sede della Croce Azzurra con l’arma, che tuttavia ha solo mostrato senza puntarla contro nessuno. Paura tra i presenti: uno dei partecipanti è riuscito a disarmarlo.

Il 77enne ha poi avuto un malore ed è stato trasferito in ospedale per degli accertamenti. Si trova in stato di libertà. L’arma era detenuta illegalmente, poiché l’uomo non aveva concluso la procedura amministrativa per averla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Numana (Ancona).