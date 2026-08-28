ANCONA – Dal bollino rosso all’allerta gialla. Dopo una giornata, quella di venerdì, di afa con temperature che hanno superato i 35 gradi nell’entroterra e i 30 sulla costa con il tasso di umidità ad accentuare il disagio, ecco una breve incursione del maltempo per sabato con fenomeni meteo di forte intensità.

Le previsioni hanno indotto la Protezione civile regionale a diramare un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) valida per l’intera giornata di sabato su tutto il territorio regionale. “Nella giornata di domani – si legge nel messaggio di allertamento – si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Il possibile innesco dei fenomeni temporaleschi risulterà più probabile tra la mattinata e il primo pomeriggio, con locali effetti al suolo dovuti alle fulminazioni, alla grandine e alle forti raffiche di vento”.