ANCONA – Si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento dei servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico, a partire dal 1° novembre 2025, dall’aeroporto di Ancona per Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli Capodichino e viceversa. Lo rende noto l’Enac.
Queste le aggiudicazioni all’esito dei lavori della Commissione appositamente costituita: DAT A/S per le rotte Ancona-Roma Fiumicino-Ancona e Ancona-Milano Linate – Ancona; Volotea SL per la rotta Ancona-Napoli Capodichino-Ancona.
I voli – conclude la nota – dovranno essere programmati dalle compagnie aeree aggiudicatarie nel rispetto degli orari stabiliti dal decreto impositivo.