SASSOTETTO – E’ stato raggiunto nella tarda serata di ieri, dopo ore di ricerche, l’escursionista che si era perso nella zona boschiva tra Sassotetto e Fonte Lardina (MC) . L’uomo, circa 35 anni, di Roma, era partito da Fiastra a piedi e stava facendo un trekking di più giorni.

Nel pomeriggio di ieri è scivolato sul pendio a causa del terreno bagnato e si è ritrovato impossibilitato a risalire in maniera autonoma. Così ha allertato i soccorsi. I tecnici del CNSAS dopo aver perlustrato la zona boschiva, lo hanno individuato in un luogo molto impervio.



Valutate ed apprese le buone condizioni di salute, un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha proceduto a legare in il paziente per affrontare in sicurezza la lunga e impervia risalita del pendio boschivo.



Arrivati sul sentiero, è iniziata la lunga discesa fino all’abitato di Piobbico dove ad attenderlo vi era un’ambulanza del 118. Per lui fortunatamente solo ferite lievi.