ACQUASANTA TERME – Dolore e commozione questa mattina ad Acquasanta per l’ultimo saluto al piccolo Davide, di appena 4 anni, scomparso sabato pomeriggio in un incidente domestico avvenuto nel garage di casa in contrada Ficciano.



I funerali si sono svolti nella Chiesa di San Giovanni Battista, presente l’intera comunità che si è stretta intorno a genitori e parenti del piccolo. Il comune ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino