ANCONA – Due colori, altrettante allerte. Domenica 28 luglio è contraddistinta dal bollino arancione per il calco e da quello di colore rosso per il traffico

Afa e caldo. Bollino arancione sulle Marche

Tra le temperature più alte previste dal bollettino della Protezione Civile delle Marche ci sono i 37 gradi di Ascoli, Fabriano, Jesi e Pesaro e i 36 di Ancona e Macerata. In linea generale il caldo colpirà soprattutto l’entroterra e le località di fondo valle, mentre lungo la costa le brezze mitigheranno l’effetto calore. Da lunedì 29 luglio è previsto però un lieve abbassamento delle temperature per la rotazione dei venti che proverranno da Nord, rendendo le giornate più sopportabili.

Vacanze e rientri. Bollino rosso sulle strade

Il traffico è previsto molto intenso domenica 28 luglio tanto da far scattare il bollino rosso per la circolazione nell’intera giornata. Secondo Autostrade per l’Italia il traffico sarà sostenuto soprattutto sulle direttrici del rientro verso le grandi città al pomeriggio. Non da meno le strade statali, in particolare interessa le Marche la SS16 Adriatica, e sulle quali Anas ha deciso si stoppare i lavori in 906 cantieri. Attenzione alla guida e restare aggiornati sulle condizioni del traffico, i consigli della Polstrada.