ANCONA – Accogliamo positivamente l’annuncio dato oggi dal ministro delle Infrastrutture Salvini dell’impegno del Governo ad azzerare da subito i tagli ai fondi per la sicurezza delle strade delle Province rivedendo saggiamente le decisioni prese che hanno portato ad un taglio del 70% su risorse già assegnate per il 2025 e 2026. Attendiamo, come da noi già richiesto, la convocazione dell’Upi al ministero per capire come si intenda agire in questo senso”. Lo afferma in una nota il presidente dell’Upi, Unione delle Province d’Italia, Pasquale Gandolfi.



“Al tavolo – spiega – porteremo i dati dello stato di avanzamento della spesa da parte delle Province dei fondi assegnati così da cancellare da subito qualunque allusione superficiale rispetto all’incapacità di utilizzo dei fondi da parte dei territori. La positività del lavoro svolto delle province – conclude Gandolfi – è stato in questi giorni ribadito anche dalle forze economiche e sociali del Paese, che sulla rete provinciale transitano ogni giorno insieme a tutti i nostri concittadini”.