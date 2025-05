Doppio colpo a due piazze di spaccio del fermano e due arresti. A finire in manette un 37enne di Pedaso e un 50enne, residente a Porto Sant’Elpidio. Questo il risultato degli ultimi controlli della Polizia che ha sequestrato circa due chili di droga.

Parte di questa era nascosta nell’intercapedine di un mobile all’interno di un appartamento a Porto Sant’Elpidio, divenuto una vera e propria centrale dello spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno documentato numerosi episodi di spaccio da parte dell’uomo che vi risiedeva, un cinquantenne campano pluricondannato. Gli investigatori hanno fatto irruzione nella palazzina del sospettato e perquisito l'appartamento. Qui hanno rinvenuto più di 1 kg di hashish, 40 gr. cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dellla sostanza stupefacente, tra cui una macchina per realizzare le dosi “sottovuoto”. Da una intercapedina posta nel mobile della tv, sono anche spuntati dei panetti con il volto di Che Guevara. Trovati anche 1400 euro in contanti.

L’altro blitz invece è avvenuto a Pedaso ed è scattato grazie alle segnalazioni di alcuni residenti che hanno riferito alla polizia di un insolito andirivieni dalla notte alle prime ore dell’alba nel centro cittadino. Gli investigatori hanno notato un ragazzo che ogni sera usciva per raggiungere Porto San Giorgio: seguendolo hanno documentato la cessione di alcune dosi di eroina e cocaina. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione a Pedaso. Nel suo appartamento sono spuntati 11 grammi di hashish, 5 grammi eroina e 6 gr.ammidi cocaina, oltre ad un flacone di metadone, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente e 1500 euro in contanti