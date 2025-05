JESI – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Jesi, in via del Tornabrocco. Un uomo di 47 anni, un operaio dipendente di un’azienda privata, è rimasto schiacciato sotto il furgone di una ditta che stava operando su un carico di macerie. Il mezzo, per ragioni ancora da chiarire, mentre era fermo e stava operando con il braccio meccanico al carico delle macerie, si è improvvisamente rovesciato su un lato schiacciando uno dei tre operai che è rimasto imprigionato sotto il mezzo.

Al momento dell’incidente, l’uomo si trovava al di fuori del mezzo e i suoi due colleghi sono comunque rimasti illesi. Colleghi che hanno subito dato l’allarme, quindi sul posto si sono recati i sanitari, l’eliambulanza che poi ha trasportato il ferito all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso, anche i vigili del fuoco che sul luogo hanno operato per estrarre l’operaio dal mezzo e la Polizia locale di Jesi che è stata delegata dal pubblico ministero di turno a fare i necessari accertamenti di polizia giudiziaria. Il cantiere è stato posto sotto sequestro, così come il mezzo.