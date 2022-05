La Camera del lavoro di Osimo oggi protagonista al Teatro la Nuova Felice di Osimo di una giornata dedicata alla celebrazione del Centoduesimo della sua fondazione, Una ricorrenza importante, che ha portato a ripercorrere le lotte del movimento operaio e contadino della zona sud di Ancona che tanto hanno contribuito allo sviluppo sociale ed economico di Osimo e delle zone limitrofe.

Ultima, in ordine cronologico ad essere costituita nella provincia di Ancona,la Camera del lavoro di Osimo nasce il 19 maggio 1920, come unità organizzativa e politica, dall’incontro delle Leghe dei lavoratori di varie categorie e di diversi orientamenti politici e dalla loro necessità di avere sul territorio un punto di riferimento e un luogo d’ incontro stabile e stanziale.

E’ per dare risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori del territorio osimano che il 18 maggio del 1920 l”Assemblea Generale delle Leghe di Resistenza Osimane sottoscrive l’atto costitututivo della nuova Camera del Lavoro che vedrà eletto come primo segretario Mario Ambrogetti, già responsabile della Lega dei braccianti.

Di li in avanti sono tanti i Segretari che si sono succeduti, prima e dopo il periodo fascista, nella guida della Camera del Lavoro osimana tra i quali, alla fine degli anni 50, spicca la figura di Guido Maggiori, punto di riferimento delle lotte mezzadrili, partigiano e consigliere comunale e tra i fondatori del Partito comunista a Osimo.

La ricorrenza celebrata oggi, dopo due anni di pandemia che, purtroppo, hanno impedito di farlo allo scoccare dei 100 anni, è carica dei ricordi delle battaglie e delle vicende che i protagonisti, nel corso degli anni e ricoprendo diversi ruoli e funzioni, hanno vissuto.

Questi 100 anni dimostrano che il ruolo della CGIL e delle Camere del Lavoro, come presidi di democrazia, è stato ed è ancora oggi fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo del sistema democratico nel nostro Paese.

Le celebrazioni per il centenario sono state l’occasione per raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, la nostra storia ripercorrendo gli avvenimenti, le trasformazioni sociali, economiche e culturali del territorio osimano sin dalla fondazione della Camera del lavoro e, al tempo stesso, per far conoscere l’attività della Camera del Lavoro Territoriale come luogo di accoglienza e di ascolto dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.