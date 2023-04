ASCOLI – Un incidente stradale è accaduto nella notte appena trascorsa nella zona industriale Campolungo di Ascoli, all’altezza dello stabilimento della Barilla. Per cause che saranno appurate dalla Polizia e dai Carabinieri arrivati sul posto per i rilievi, una ragazza di circa 25 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada, abbattendo due pali dell’illuminazione ed esalatori del metano, tubi dotati di un foro, atti a tenere sotto controllo la pressione del gas.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che si sono trovati a passare nonostante la tarda ora e subito è scattata la macchina dei soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i Vigili del fuoco che hanno prestato le prime cure alla giovane, per poi affidarla agli operatori sanitari della Potes del 118 di Ascoli. Il medico, valutate le condizioni, ha allertato l’eliambulanza in volo notturno, atterrata poco dopo nella piazzola Soi di Ascoli, dove la ragazza, prima stabilizzata sul posto, è stata trasportata con l’ambulanza per essere poi issata sul velivolo di soccorso, ripartito immediatamente alla volta del Trauma Center di Ancona.

E’ toccato ai Vigili del fuoco mettere in sicurezza la zona dell’incidente. Per gli esalatori del gas, sono stati chiamati gli operatori della ditta incaricata. L’auto, andata distrutta nel violento impatto, è stata rimossa. Non risultano coinvolti altri veicoli.