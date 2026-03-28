Le condizioni di salute mentale dei giovani sono state al centro del convegno organizzato dal Lions Club Macerata Host venerdì, 27 marzo, nell’Auditorium dell’Università di Macerata.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Macerata, ha riunito professionisti in grado di fornire chiavi di lettura utili nei contesti familiari e scolastici per un confronto sulle forme di disagio psicologico degli adolescenti, in un’età in cui il confine tra evoluzione fisiologica e segnali di malessere può risultare sfumato.

“Il problema è reale e le cifre sono in aumento”, sottolinea Maria Sabina Rommozzi, presidente del Lions Club Macerata Host, “per questo abbiamo organizzato un incontro aperto alla cittadinanza per stimolare una riflessione attenta e consapevole attraverso il confronto con esperti qualificati”.

Stando al più recente report Unicef sul tema, la metà di tutti i disturbi mentali iniziano intorno ai 14 anni ma la maggior parte dei casi non viene diagnosticata né trattata.

“Conoscenza e prevenzione sono fondamentali”, aggiunge il neuropsichiatra Pierluigi Pianesi, chairman dell’incontro, che spiega: “L’obiettivo di questo evento è stato dare informazioni sulla psiche adolescenziale approfondendone la conoscenza sia del suo fisiologico sviluppo sia dei suoi aspetti critici. Questi infatti possono essere di forte entità ed evolvere talora in maniera subdola in senso francamente patologico. Riconoscerli e comprenderli consente di intervenire in maniera appropriata».

Durante il pomeriggio ci sono stati gli interventi di tre specialisti: la psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Francesca Caldarelli che ha chiarito i passaggi chiave dall’infanzia all’adolescenza e i momenti critici che le caratterizzano; il neuropsichiatra infantile Maurizio Pincherle che ha affronta i disturbi del comportamento, mentre lo psichiatra Stefano Nassini ha proposto un inquadramento dei principali disturbi psicopatologici e dei criteri di riconoscimento.

La seconda parte del pomeriggio, poi, è stata un vero e proprio confronto aperto agli interventi dei presenti, di associazioni del territorio, genitori e insegnanti.