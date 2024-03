Il futuro del trasporto, della Logistica integrata, verso l’orizzonte della sostenibilità. Caf, la storica Cooperativa Autotrasportatori Falconara, tra le più importanti in Italia, celebra i suoi 50 anni davanti alle telecamere di èTV da Borgo Lanciano. Appuntamento stasera (giovedì 28 marzo) h 22 a “Punti di Vista”, il talk show delle Marche (conduce Maurizio Socci, ndr)

Non è stato solo un compleanno, anzi. Caf – Cooperativa Autotrasporti Falconara ha festeggiato il suo mezzo secolo di attività coinvolgendo le massime autorità e professionalità del settore, invitando ospiti illustri da tutta Italia. Tra i protagonisti i vertici di Porto, Interporto e Comune di Falconara. Il Presidente Samuele Renzi ha tracciato ai microfoni di èTV, media partner, la rotta: “Obiettivo: sostenibilità”.

120 associati, un parco mezzi di oltre 300 unità, 1600 clienti in tutta Italia. La Caf cooperativa autotrasporti Falconara ha vissuto così i suoi primi 50 anni nello splendido resort di Borgo Lanciano per omaggiare la sua storia ma pure celebrare le Marche, un patrimonio da tutelare anche per chi si occupa di trasporto e logistica.

Agli invitati, giunti da tutta Italia, Caf ha voluto dedicare anche momenti di bellezza: il violino di Marco Santini, la sabbia di Paola Saracini e un video con musica originale, “when all it began”, per ricordarci che l’uomo prima ancora di comunicare già viaggiava, creato per l’occasione da Massimo Mancini di Yesense, che ha coordinato l’organizzazione.

L’evento, culminato in un viaggio sensoriale tra le eccellenze enogastronomiche marchigiane raccontate dal sommelier Otello Renzi, ha lasciato sul tavolo un sogno. Creare una scuola di formazione per giovani manager del trasporto. Magari – ha proposto il presidente Renzi, proprio a Falconara, che ospita la sede Caf e che risulta baricentrica a livello di infrastrutture delle Marche.

Appuntamento questa sera (giovedì 28 marzo) h 22 canale 12, a Punti di Vista.