FERMO – La coalizione “Fermo Città Comune” composta da Partito Democratico, La Città che Vogliamo, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Rifondazione Comunista ha sottoscritto la candidatura di Angelica Malvatani a sindaca di Fermo.

“Con la firma congiunta di Dorotea Vitali per il Partito Democratico; Nicola Pascucci per la Città che Vogliamo; Sabrina Isidori per Alleanza Verdi Sinistra ; Stefano Fortuna per il Movimento 5 Stelle; Gaetano Massucci per Italia Viva e Alessandro Fortuna per Rifondazione Comunista la coalizione Fermo Città Comune, dopo ampio confronto di tutte le forze politiche con i rispettivi gruppi assembleari ha ufficialmente formalizzato la scelta della suddetta candidata all’unanimità”, si legge nella nota.

“Nel progetto della coalizione saranno coinvolte e valorizzate anche le persone che hanno generosamente dato la loro disponibilità alla costruzione e alla definizione della proposta politica innovativa per il rilancio della città di Fermo”.