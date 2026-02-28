ANCONA – Il governo ha esercitato i poteri speciali di golden power sull’acquisizione della raffineria di Falconara Marittima (Ancona), adottando un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri con prescrizioni. Lo rende noto la Regione Marche. L’operazione riguarda l’acquisto del 99,82% di Italiana Petroli e di Mip da parte di Socar Energy Holdings, società del gruppo energetico statale azero. Il closing resta subordinato anche al via libera dell’Autorità antitrust europea e avverrà con ogni probabilità nel primo semestre del 2026.

“L’esercizio dei poteri speciali rappresenta un segnale chiaro: lo Stato segue con attenzione operazioni che riguardano settori strategici come quello energetico, tutelando sicurezza nazionale, continuità produttiva e livelli occupazionali”, dice Giacomo Bugaro, assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche.

La nota dell’Amministrazione Comunale di Falconara

“L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la decisione del Governo italiano, che – accogliendo le sollecitazioni provenienti dalla Regione e dal Comune – ha annunciato l’intenzione di esercitare i poteri speciali previsti dal Golden Power in merito alla prospettata acquisizione della raffineria da parte di Socar. Al tempo stesso, riteniamo fondamentale attendere di conoscere nel dettaglio i contenuti dei provvedimenti che verranno adottati. Come già auspicato e richiesto dall’Amministrazione, tali interventi dovranno essere orientati in modo chiaro e concreto alla tutela dei livelli occupazionali, alla garanzia della sicurezza , alla salvaguardia dell’ambiente e ad un sostegno importante degli investimenti. In questa prospettiva, la transizione energetica dovrà rappresentare un percorso equilibrato, capace di coniugare tutela del lavoro, sostenibilità ambientale e sviluppo industriale”.