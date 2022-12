ANCONA – Alle ore 10.30 la Squadra Volanti dorica interveniva per la chiamata al 112 di una donna, terrorizzata dagli scatti d’ira del figlio- L’uomo, un 56enne anconetano, in preda ad una crisi di rabbia, la stava minacciando di morte e stava distruggendo il mobilio e le suppellettili della abitazione.

I poliziotti arrivano sul posto, la l’uomo non ne vuole sapere di fermarsi, anzi reagisce colpendo con forza un agente e iniziando una colluttazione con gli operatori. Alla fine gli agenti riescono a fermarlo e a contenerlo senza arrecargli alcun danno fisico.

L’uomo viene trasportato presso gli Uffici della Questura per gli atti di rito, dove viene identificato. A suo carico numerosi precedenti e pregiudizi di Polizia per varie tipologie di reati, vari dei quali commessi mediante l’uso della violenza. Il 56enne veniva tratto in arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché deferito all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti contro familiari. L’uomo risultava inoltre già destinatario di un Ammonimento emesso dal Questore nel 2019 per il medesimo reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Nella mattinata odierna, all’esito dell’udienza per direttissima, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di reiterazione della condotta, nonché l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari in quanto residente con la madre, all’uomo è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.