SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intorno alle 7,30 di questa mattina un’auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Centobuchi di Monteprandone, sommerso da circa mezzo metro d’acqua. All’interno del veicolo il conducente, che non riusciva a mettersi in salvo autonomamente, è stato recuperato da una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto.

L’episodio si inserisce nel contesto dell’emergenza maltempo che ha colpito la provincia di Ascoli Piceno, dove forti precipitazioni hanno provocato allagamenti e la caduta di diversi alberi sulle strade. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per ore nella gestione delle criticità, rimuovendo ostacoli e intervenendo nelle zone maggiormente colpite.

In totale sono stati effettuati una decina di interventi sul territorio provinciale. Nonostante i disagi e le difficoltà legate alle condizioni meteo avverse, al momento non vengono segnalate criticità particolarmente gravi, mentre il lavoro delle unità operative continua per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità.