CAMPOFILONE – Tre persone sono state soccorse a Campofilone (Fermo) per un’intossicazione da monossido di carbonio. E dopo un primo ricovero all’ospedale, sono state trasferite al centro iperbarico di Ravenna.

Erano circa le 2 della notte scorsa quando la centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno, competente anche per il Fermano, ha dato seguito a una richiesta di soccorso per un malore in un appartamento in contrada Valdaso. Giunti sul posto, i soccorritori hanno dovuto soccorrere tre adulti, di origini pakistane, che presentavano un’intossicazione da monossido di carbonio.

Ancora non è noto da cosa sia scaturita la fuga di monossido che ha causato le intossicazioni. Le tre persone soccorse sono state trasportate all’ospedale di Fermo e da lì trasferite al centro specializzato di Ravenna dove sono state sottoposte a terapia iperbarica.