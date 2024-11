ROMA – Al via oggi in Corte di Cassazione l’Ultimo atto del processo per la tragedia dell’hotel Rigopiano che il 18 gennaio 2017 fu travolto e distrutto da una valanga: morirono 29 persone, tra loro 6 marchigiani.

Oggi spazio alla procura generale e parti civili, domani invece la parola alle difese per una sentenza che dovrebbe giungere tra domani sera e venerdì mattina.



La sentenza d’appello all’Aquila del 2024 decretò la condanna di 8 imputati, 22 furono invece le assoluzioni. L’ultima parola sulla vicenda alla Suprema Corte: si punta da una parte a reinserire il reato di disastro; dall’altra, in particolare per quanto riguarda la posizione dell’ex prefetto Provolo, a far cadere i presupposti per le condanne di primo e secondo grado.