OSIMO – Gli cade una lastra di legno in testa e finisce in ospedale in codice rosso: è successo nel primo pomeriggio nelle campagne di Osimo in un cantiere privato di un’abitazione.

Da quanto si apprende l’operaio stava lavorando sopra un’impalcatura quando dal tetto sarebbe precipitato un pezzo di legno che ha procurato al lavoratore una ferita al capo.

Sono stati allertati i sanitari: l’uomo è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. E’ rimasto sempre vigile, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto oltre ai sanitari e ai Vigili del Fuoco anche l’ispettorato del lavoro.